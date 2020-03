Coronavirus: Donald Trump suspend tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis

Lors d’une allocution à la télévision mercredi soir, le président américain Donald Trump a annoncé des mesures pour lutter contre le coronavirus. La plus marquante: la suspension de tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis pour une période de 30 jours.

Donald Trump a annoncé mercredi la suspension pour 30 jours à partir de vendredi de tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis pour endiguer l'épidémie de nouveau coronavirus. « Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d'Europe vers les Etats-Unis pour les 30 prochains jours », a dit le président lors d'une allocution solennelle dans le Bureau ovale. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur vendredi à 00H00 locales (04H00 TU). Cependant, elle ne concerne pas le Royaume-Uni, a précisé Donald Trump.

« 200 milliards de dollars… »

En outre, le président américain a appelé le Congrès à adopter rapidement une réduction des taxes sur les salaires pour aider les ménages américains à surmonter l'impact économique de l'épidémie de coronavirus et a annoncé plusieurs mesures d'aides aux entreprises mises en difficultés. « J'appelle le Congrès à rapidement offrir aux Américains une baisse des taxes sur les salaires », a lancé le président. Cette proposition faite par son administration en début de semaine n'a pas eu un écho très favorable auprès des élus, y compris de son propre parti.

Le pétrole chute, la bourse également

Donald Trump a aussi annoncé le report de la date butoir de paiement des impôts pour certains individus et entreprises et ainsi réinjecter « 200 milliards de dollars de liquidités supplémentaires dans l'économie ».

Quelques heures avant l'allocution présidentielle, le directeur des Centres de détection et de prévention des maladies (CDC) Robert Redfield avait estimé que le principal risque de propagation de l'épidémie pour les États-Unis venait d'Europe. « La vraie menace pour nous, c'est désormais l'Europe, avait-il affirmé. C'est de là qu'arrivent les cas. Pour dire les choses clairement, l'Europe est la nouvelle Chine ».

Après l’annonce de Donald Trump, les prix du pétrole chutaient de plus de 2% et les bourses de Tokyo et de Hong Kong perdaient plus de 2% dans les premiers échanges.

Adresse à la nation de Donald Trump sur le coronavirus depuis le bureau ovale . « Je suis confiant que nous allons battre ce virus. Notre équipe est la meilleure du monde »... pic.twitter.com/CPsTwQc3wg anne corpet (@annecorpet) March 12, 2020