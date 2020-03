Coronavirus: Nicolas Maduro déclare l'état d'urgence sanitaire au Venezuela

Au Venezuela, Nicolas Maduro annonce la suspension des vols en provenance d’Europe et de Colombie pour trente jours. Une mesure qui vise à empêcher le coronavirus d’entrer et de proliférer sur le territoire vénézuélien alors qu’aucun cas n’a encore été diagnostiqué selon le gouvernement.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Caracas, Benjamin Delille

Face au Coronavirus, Nicolas Maduro déclare l’état d’urgence sanitaire. Pour l’instant, aucun cas n’a été diagnostiqué malgré une trentaine de cas suspectés ces derniers jours, selon le président vénézuélien. Il entend mettre tout en œuvre pour retarder l’arrivée du virus. « J’ai décidé de suspendre pour un mois tous les vols provenant d’Europe et de Colombie afin de nous joindre aux mesures préventives à l’échelle internationale », a annoncé Nicolas Maduro.

En plus, le président vénézuélien dit envisager la fermeture totale des frontières avec le Brésil et la Colombie. Il a aussi annoncé des mesures de prévention à l’intérieur du territoire comme la suspension et l'interdiction des concentrations publiques massives pour « empêcher toute possibilité que se créent les conditions de transmission et de prolifération de cette pandémie qui est en train d’abattre l’humanité. »

Le chef de l’État se dit confiant vis-à-vis du système de santé vénézuélien, assurant que plus de 40 hôpitaux sont prêts à diagnostiquer et traiter le coronavirus. Plusieurs experts de la santé n’y croient pas. Ils rappellent que 80% des hôpitaux n’ont l’eau courante que deux jours par semaine, et que le pays déjà en crise n’a pas les moyens de faire face au virus.

Le président vénézuélien a aussi demandé aux États-Unis de lever les sanctions contre Caracas. Selon lui elles « multiplient par trois » le prix des tests qui permettent de diagnostiquer le coronavirus.