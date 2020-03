Brésil: le président Jair Bolsonaro soumis au test de dépistage du coronavirus

Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a été soumis à un test de dépistage du coronavirus. La raison: il revient d’un voyage de quatre jours aux États-Unis et qu’un des membres de sa délégation a révélé qu’il était porteur du virus.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard

Jair Bolsonaro est apparu avec un masque lors d’une vidéo sur les réseaux sociaux, aux côtés du ministre de la Santé, lui aussi masqué. Il a expliqué que le résultat du dépistage ne serait connu que vendredi. S’il est testé positif, le président affirme qu'il continuerait à travailler et que la vie continuerait.

C’est le secrétaire à la communication du gouvernement Bolsonaro, qui le premier avait donné le signal d’alarme. Fabio Wanjgarten a su qu’il était atteint par le coronavirus au retour d’un voyage du président à Miami, où il avait notamment été photographié près du président Donald Trump, lors d’un dîner.

Par précaution, Jair Bolsonaro a d’ores et déjà annulé un déplacement dans le nord du Brésil, et demandé à ses collègues et amis de ne pas venir lui rendre visite personnellement. Il a également reporté une interview qu’il devait accorder à CNN Brésil, à l’occasion du lancement de la chaîne en portugais.

Il y a quelques jours seulement, le président brésilien avait pourtant minimisé le danger du coronavirus en estimant qu’il s’agissait d’une « petite crise ».