Colombie: quand l'apiculture aide les familles à reprendre pied après le conflit armé

Malgré la signature des accords de paix de 2016, les difficultés restent nombreuses pour les victimes du conflit armé. Des milliers de familles sont encore en transition à la recherche d'une opportunité pour reprendre leurs vies en main. Certaines dans le département d'Antioqua ont trouvé leur salut dans l'apiculture. Une centaine produit du miel sur les terres marquées par la violence. Reportage.

De notre correspondante en Colombie,

À première vue, le village de San Rafael paraît le site touristique par excellence. Une place du village agréable, des restaurants et boulangeries aux couleurs vives et aux odeurs alléchantes et même un réseau de connexion Wifi gratuit offert par la municipalité. Pourtant, cette carte postale n'a pas toujours été la réalité des habitants.

Miguel Angel Sanchez Guarin a vécu toute sa vie à San Rafael. À 57 ans, ce Colombien aminci et marqué par la dureté de sa vie notamment par un regard sombre, nous fait la visite de son rucher, de 30 ruches d'abeilles, créé en 2007 après son retour en ville.

« En 1999, j'ai fui à cause de la violence. J'avais des champs de café, je faisais aussi de la pisciculture. J'ai tout perdu. Seulement quelques rushes ont survécu. C'était dur. On était cernés de trois groupes : l'armée, les paramilitaires et les guérillas. J'ai eu affaire au groupe dit « le bloc de Nutibara »; 800 paramilitaires ont traversé notre maison. Mes enfants étaient petits. J'avais peur. J'ai envoyé mon ainé en ville, car les guérillas voulaient l’enrôler. » Miguel a six enfants : trois vivent toujours avec lui, un près de chez lui, un autre à Medellín et le dernier en Équateur.

Rancoeur et séquelles

« Ma plus grande peur, c'était les listes. Les groupes armés arrêtaient les voitures. Ils appelaient les noms inscrits. En général, on ne revoyait plus les personnes qui descendaient. À San Rafael, il y a toujours de la rancoeur surtout pour les jeunes. C'est dur de pardonner. Moi, je me suis fait une raison. On doit poursuivre notre renaissance. » Cette renaissance, Miguel la vit grâce au miel. Tous les 20 jours, il rend visite à ses abeilles installées à 1000 mètres d'altitude. Comme lui, des centaines de familles travaillent dans l'apiculture.

Sandra Milena Morales Yepes explique qu'elle a gagné en indépendance. Malgré ses 25 ans, l'apicultrice paraît plus mûre. Son sourire et ses grands yeux sont bienveillants. « Mon mari et mon beau-père sont apiculteurs. Depuis trois ans, je travaille avec eux. Comme je suis mère au foyer, c'est une source financière supplémentaire. J'organise mon temps. Je ne dépends de personne. »

Ces 30 ruches lui ont aussi permis d'atténuer les mauvais souvenirs du conflit armé sur les terres de son père, gardien de forêt. « Quand j'étais petite, après chaque échange de coups de feu, des camions défilaient avec des cadavres et des blessés. Ça marque à jamais. Un cousin a aussi été tué jusque parce qu'il est allé pêcher, bravant l'interdiction de sortir des maisons. »

Des victimes unies grâce à une coopérative

À San Rafael les habitants se sont regroupés dans une coopérative agricole. Parmi les 25 associés actifs, il y a de nombreuses victimes du conflit armé. Luis Demetrio Rodriguez Morales, 40 ans, en est le trésorier. « San Rafael est devenu un site touristique, on vient y chercher l'authenticité, ses rivières, ses lieux de baignade avec ses eaux cristallines. Ça a ouvert le marché. On fait aussi de “l'api-tourisme”, on montre aux gens notre travail avec les abeilles. »

Le miel de la coopérative est vendu dans les boutiques de San Rafael et de Medellín notamment grâce à la marque Passiflora et le groupe de grande distribution Exito. La coopérative reçoit 20 kilos de miel annuels par ruche. Sachant qu'il y a 30 ruches par rucher, ce sont environ 600 kilos de miel qui sont produits chaque année par apiculteur. Le travail se fait à petite échelle, sans produits chimiques. C'est ce qui a attiré Luis Demetrio et a transformé la ville. « À l'époque, les paysans ont vendu à perte leurs terres pour fuir. Aujourd'hui, San Rafael a pris de la valeur. Des maisons qui se sont vendues à 1 million de pesos (238 euros) en valent 200 (plus de 47 000 euros). »

Le département d'Antioquia compte plus de 2 400 victimes du conflit. La ville de San Rafael a été l'une des plus touchées par la violence. En septembre dernier, un séminaire pour la construction de la paix avait été organisé. Le chef du parti FARC, Rodrigo Londoño, la représentente des victimes du conflit Bertha Lucia Fries, et même le chanteur colombien Juanes y étaient. L'idée était de lancer un dialogue sur la construction de la paix en incluant les victimes et les agresseurs.