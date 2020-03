Coronavirus: le Canada prend des mesures, Trudeau en confinement

Au Canada, 157 personnes sont touchées par le coronavirus. Le Premier ministre lui-même, Justin Trudeau a dû se mettre en confinement pour 14 jours car son épouse, récemment revenue de Grande-Bretagne, a contracté ce virus. Le gouvernement fédéral ainsi que ceux des provinces ont pris plusieurs mesures importantes pour limiter l’explosion de cas et contenir l’épidémie, le 13 mars.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante,

Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau s'est montré rassurant concernant son état de santé. Il a pris la parole devant son domicile pour expliquer aux journalistes plusieurs des mesures prises par son gouvernement, pour limiter la propagation du virus.

Dans son allocution, le Premier ministre a insisté sur l’importance de limiter le plus possible les déplacements à l’étranger. Il a aussi rappellé la nécessité de se placer en quarantaine volontaire après un séjour dans un autre pays.

Frontières ouvertes pour le moment

Pour l’instant, le Canada garde ses frontières ouvertes, mais les bateaux de croisière de plus de 500 personnes ne pourront plus s’y arrêter jusqu’au 1er juillet. D’autre part, les avions en provenance de l’étranger devront se poser dans un nombre limité d’aéroports.

Par ailleurs, plusieurs provinces, comme l’Ontario et le Québec, ferment les établissements scolaires du primaire jusqu’à l’université, au moins pour deux semaines. Les parents pourront travailler à domicile et le gouvernement s’engage à soutenir les entreprises qui vont sans doute faire face à un ralentissement de leurs activités. Le but demeure le même, limiter les contacts.

► (Ré)écouter : Les trois temps médiatiques du coronavirus