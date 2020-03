Cuba: l'artiste dissident Luis Manuel Otero Alcantara libéré

Luis Manuel Otero Alcantara, chez lui, à La Havane, le 2 mai 2018. REUTERS/Alexandre Meneghini

Texte par : Domitille Piron

Le procès de cet artiste polémique et dissident a été reporté et les autorités cubaines l’ont libéré dans un geste que ni lui ni ses soutiens n’expliquent pour le moment. Son arrestation avait suscité une vague de critique de la part des artistes cubains qui le considérait comme un prisonnier politique et un symbole de la censure de la création artistique.