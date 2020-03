Primaires démocrates aux États-Unis: premier débat entre Joe Biden et Bernie Sanders

Les candidats à l'investiture démocrate américaine Bernie Sanders et Joe Biden, lors du dixième débat à Charleston, Caroline du Sud, le 25 février 2020.

Aux États-Unis, le premier débat en face à face dans la course à l’investiture démocrate aura lieu le 15 mars entre Joe Biden et Bernie Sanders. Il se tiendra sans public par mesure de précaution face au coronavirus. Les deux hommes vont tenter d’apparaître comme des leaders capables de guider la nation en temps de crise. Le débat qui devait initialement avoir lieu à Phoenix a été déplacé à Washington.

Un débat en forme d’audition pour la fonction suprême des États-Unis s’annonce entre Joe Biden et Bernie Sanders alors que le pays est en état d’urgence face au coronavirus. Les derniers candidats à avoir débattu dans des conditions extrêmes étaient Barack Obama et John McCain durant la crise financière de 2008.

Leader de la course à l’investiture démocrate, Joe Biden, dont les participations aux précédents débats sont assez inégales, va devoir assurer une meilleure performance avec des temps de parole beaucoup plus longs. Bernie Sanders, lui, devra convaincre qu’il a encore sa place dans la course après de mauvais résultats ces deux dernières semaines.

Test et opportunité

Pour les deux hommes, il s'agira à la fois d'un test et d'une opportunité. Car l’arrivée du virus dans le débat change beaucoup la donne quant aux préoccupations des Américains. On peut s’attendre par exemple à ce que Bernie Sanders insiste beaucoup sur son plan d’assurance-maladie pour tous.

Durant deux heures, deux visions vont s’affronter, entre Joe Biden, le centriste modéré, et Bernie Sanders, socialiste très à gauche, pour un débat crucial à deux jours de quatre nouvelles primaires.

