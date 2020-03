Les États-Unis face au coronavirus: chaos dans les aéroports

Aux Etats-Unis, l'entrée en vigueur de l'interdiction des vols de 27 pays européens a provoqué la chaos dans les aéroports américains. Des milliers d'américains et de résidents rentrant en catastrophe. Les équipes d'accueil se sont retrouvés dépassés et les voyageurs sont restés bloqués durant des heures, souvent livrés à eux-mêmes sans explications...

De notre correspondante à New York,

De longues files d’attente, des halls d’aéroports bondés, et des voyageurs qui attendent des heures et des heures pour être contrôlés par les équipes médicales… Les vidéos et photos font le tour des réseaux sociaux depuis samedi aux États-Unis.

Les treize aéroports désignés pour accueillir les voyageurs rentrant d’Europe ont été dépassés. Une situation inacceptable, mais difficile à gérer a reconnu Chad Wolf, le secrétaire d’État à la Sécurité intérieure : « On a commencé la gestion des passagers concernés par les restrictions de vols de l’espace Schengen, ils étaient près de 40 000 samedi. Pour vous donner une idée, en une journée nous avons géré et contrôlé la moitié du nombre de personnes que nous avons contrôlés depuis le 2 février. »

Chad Wolf a tout de même assuré que les problèmes ont été réglés et que désormais le temps d’attente est de trente minutes.

Lors d’un point presse à la Maison Blanche, le vice-président Pence a annoncé que les capacités d’analyses seraient augmentées pour aboutir à des unités mobiles qui pourraient tester les gens, sur des parkings de supermarchés par exemple et cela pour alléger les hôpitaux.

La Maison Blanche n’écarte pas non plus des restrictions plus strictes, notamment la fermeture de restaurants et commerces non essentiels. Un sujet qui devrait être discuté aujourd’hui lors d’une réunion avec les gouverneurs de tous les États.