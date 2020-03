États-Unis: le coronavirus s’invite dans le premier débat Biden-Sanders

Joe Biden (à gauche) et Bernie Sanders se saluent du coude avant le début de leur débat télévisé. Le 15 mars 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

Texte par : RFI Suivre

Aux États-Unis, Joe Biden et Bernie Sanders s’affrontaient en duel pour la première fois dans la course à l’investiture démocrate. Un débat en temps de crise : la pandémie du coronavirus a été au cœur des échanges et occupé la moitié des deux heures de débat.