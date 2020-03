Au Brésil, des manifestations pro-Bolsonaro bravent la menace du coronavirus

Des soutiens du président brésilien Jair Bolsonaro manifestent contre des institutions judiciaires à Sao Paulo, le 15 mars 2020. REUTERS/Amanda Perobelli

Texte par : Sarah Cozzolino Suivre

Au Brésil, les soutiens de Jair Bolsonaro ont défilent malgré l’interdiction de grands rassemblements ce dimanche, alors que le pays a pour l’instant 200 cas confirmés de Covid-19. Un rassemblement contre le pouvoir législatif et judiciaire, appelé par le président brésilien depuis plus d'un mois. Il avait lui-même suggéré d’annuler la marche, mais il a finalement changé d’avis ce dimanche, en participant à celle de Brasilia. Les manifestations, plus vides que prévu, ont eu lieu dans plusieurs grandes villes du pays.