États-Unis: Biden remporte trois nouvelles primaires démocrates face à Sanders

L'ancien vice-président a remporté cette nuit les États de Floride, de l'Illinois et d'Arizona, creusant largement l'écart avec son rival socialiste.

Publicité Lire la suite

C'est un tiercé gagnant, pas un quadruplé. Non que joe Biden ait perdu dans le quatrième État, mais l'Ohio a simplement reporté la primaire démocrate par mesure de précaution, face à la progression de la pandémie de coronavirus aux États-Unis.

Biden s'impose donc, et assez facilement, en Floride d'abord, puis dans l'Illinois et enfin en Arizona, avec à chaque plus de la moitié des voix.

Après ces trois nouvelles victoires, l'ancien numéro deux de Barack Obama apparait pratiquement assuré de défier Donald Trump en novembre. Le républicain qui a par ailleurs été officiellement étiquetté candidat de son camp la nuit dernière, une formalité en l'occurence, en l'absence d'autres réels candidats.

► Lire aussi : États-Unis: les femmes politiques face au plafond de verre de la présidentielle

(AFP)