Coronavirus: inquiétude en Haïti, également touchée, en raison de sa vulnérabilité

(Illustration) Hôpital pédiatrique Saint-Damien à Port au Prince, principal hôpital de prise en charge des enfants drépanocytaires en Haïti RFI / Victor UHL

Texte par : RFI Suivre

Haïti est désormais aussi touchée par la pandémie de coronavirus. Jusqu’ici préservé, le pays le plus densément peuplé de la Caraïbe a confirmé ses deux premiers cas de Covid19. C’est le président Jovenel Moïse qui l’a déclaré jeudi soir en annonçant quantité de mesures restrictives pour réduire la propagation. Couvre-feu, fermeture des écoles, des universités et usines… Le pays est extrêmement vulnérable aux épidémies et ne dispose absolument pas de structures hospitalières pour faire face.