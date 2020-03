Coronavirus: le sénateur américain Richard Burr accusé de délit d’initié

Aux États-Unis, le chef de la Commission du renseignement au Sénat mis en cause dans ce qui s’apparente à un délit d’initié. Le républicain Richard Burr, informé bien avant l’ensemble des Américains sur les dangers du coronavirus, en a profité pour se défaire de nombreux titres avant la chute des valeurs boursières. Mais fait aggravant, il a dans le même temps publié une tribune très rassurante destinée aux Américains.

De notre correspondante à Washington,

Alerté dès janvier par des scientifiques dans le cadre de ses fonctions au Sénat, Richard Burr aurait pu prévenir les Américains du désastre à venir. Mais le puissant chef de la commission du renseignement a minimisé le danger: « Les Américains sont bien protégés, le gouvernement est mieux préparé que jamais pour parer au Covid-19 » écrit-il le 7 février dernier sur le site de Fox News.

Une semaine plus tard, il prévient néanmoins quelques riches patrons de son État, la Caroline du Nord, de la catastrophe qui risque de ravager le pays. Entre temps, le sénateur et son épouse ont vendu en bourse entre 600 000 et 1 700 000 dollars de titres, notamment des actions de chaînes hôtelières.

Une pratique interdite aux États-Unis

Richard Burr n’est pas le seul à avoir profité de sa position privilégiée pour éviter la chute de son portefeuille boursier : Kelly Loeffler, sénatrice républicaine de Géorgie, a elle aussi vendu ses titres menacés, et acheté les actions de société spécialisées dans les logiciels de télétravail.

Ces sénateurs risquent des poursuites, car une loi de 2012 interdit aux élus d’engranger des profits en bourse grâce à des informations inaccessibles au grand public. À l’époque, Richard Burr avait voté contre l’adoption de ce texte.