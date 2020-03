États-Unis: Boeing bientôt nationalisé ?

Confrontées à la pandémie, les compagnies aériennes ont suspendu une à une les vols. Résultat pour l'américain Boeing: l'action du groupe est en chute libre. REUTERS/Randall Hill

L'état financier de l'avionneur américain Boeing, confronté à la crise du coronavirus, préoccupe le gouvernement fédéral. Douze ans après le sauvetage de General Motors et de Chrysler, faut-il ou non nationaliser ce fleuron national ? L'industriel a déjà subi de grosses pertes avec les déboires de son 737 MAX et sa position sur le marché est aujourd'hui très fragilisée par cette crise sanitaire.