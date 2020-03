En Bolivie, pouvoir et producteurs de coca ne sont plus sur la même ligne

En Bolivie, la présidente par intérim, Jeanine Añez, affirme vouloir s’attaquer au narcotrafic, mais la question est très complexe dans un pays où la culture de la coca est autorisée pour une consommation traditionnelle.

« Il est évident que 90% de la coca de la région du Chaparé est destinée au narcotrafic. » Par ces mots, le 28 février dernier, lors du lancement du nouveau plan gouvernemental antidrogue, la présidente intérimaire de Bolivie, Jeanine Añez, a déchainé la colère des cultivateurs de la feuille sacrée - appelés cocaleros - de la région du Chaparé, dans le centre du pays. Ils n’ont pas tardé à répondre, via leur représentant, Leonardo Loza, qui a déclaré : « Plutôt mourir que de laisser les autorités nous enlever notre coca ». Pour le dirigeant syndical, c’est « une attaque politique », et il est impensable d’abandonner ce qui a été obtenu « par la lutte ».

La rupture entre la cheffe de l’État et les producteurs était déjà consommée depuis plusieurs mois maintenant. En effet, le département du Chaparé a toujours soutenu l’ex-président Evo Morales, chassé du pouvoir le 10 novembre dernier. Il a été lui-même producteur de coca, et c’est là-bas, dans le Chaparé, qu’il est apparu sur la scène politique comme leader syndical, il y a environ 30 ans, s’opposant aux gouvernements néo-libéraux promouvant la politique « zéro coca », avec le soutien de la DEA (Drug Enforcement Administration) américaine. Les cocaleros de cette zone sont donc ses alliés de toujours, et ont été les premiers à se soulever quand le président a fui le pays précipitamment, scandant « Nous voulons Evo de nouveau ». Plus d’une dizaine de manifestants sont morts dans ces rassemblements.

Les gardiens de la « véritable feuille de coca »

Malgré le passé de cultivateur de l’ex-président, tous les cocaleros du pays ne le soutenaient pas car il y a en Bolivie deux zones autorisées de culture de coca : le Chaparé, dans le centre du pays, mais aussi les Yungas, une zone andino-tropicale au nord de La Paz. Depuis une décision gouvernementale de 2017, ce sont 22 000 hectares de coca qui sont autorisés sur tout le territoire bolivien, contre seulement 12 000 auparavant. La décision a créé une petite tempête dans les institutions internationales. En effet, une étude du gouvernement menée de 2004 à 2010 et financée par l’Union européenne, précisait que seuls 12 000 hectares étaient nécessaires pour une consommation traditionnelle de la coca. Le 8 mars 2017 pourtant Evo Morales offre une augmentation du nombre d’hectares autorisés beaucoup plus importante aux cocaleros du Chaparé qu’à ceux des Yungas, à qui l’on accorde quelques centaines d’hectares en plus pour « faire passer la pilule » disent certains experts.

Dans les Yungas, ceux qui pourtant se disent les seuls gardiens de la « véritable feuille de coca » sont en colère. Franklin Gutierrez, dirigeant syndical, disait en 2018 : « Lacoca du Chaparé est amère, aigre, elle n’est absolument pas utilisée pour la mastication. Seulement pour des marchés illicites. Alors que la nôtre, les universitaires la mâchent, les chauffeurs, les médecins, les maçons, tous… »

Le Chaparé est effectivement connu pour être l’épicentre du narcotrafic en Bolivie. Jean-Pierre Barbieri, ancien attaché de sécurité intérieure de l’ambassade de France à La Paz, explique dans son livre El Narco-Amauta, comment la Bolivie de l’ère Morales est (re)devenue un narco-État (parution en mars 2020) que 90% de la production dans le Chaparé ne passe pas par le marché légal de la ville de Sacaba. Il rejoint ainsi l’opinion de la nouvelle présidente conservatrice Jeanine Añez. Les explications du gouvernement d’alors ne l’ont jamais convaincu, dit-il : le manque d’habitude des agriculteurs à la formalité d’un marché officiel et l’existence de marchés de « seconde zone ».

Rupture

Mais il semblerait que Jeanine Añez veuille lancer un message fort, assurer qu’elle rompt vraiment avec son prédécesseur, qu’on a souvent accusé de diriger un « narco-État. » Jean-Pierre Barbieri explique : « Ce n’est pas que l’argent de la cocaïne vient directement alimenter les caisses de l’État. C’est plutôt qu’Evo Morales, en voulant protéger et soutenir ses compagnons de toujours, a favorisé le trafic de cocaïne, puisqu’ils sont le premier maillon de la chaîne. Et évidemment, il doit y avoir des gens hauts placés qui en ont profité un peu de temps en temps. »

Mais au-delà de l’économie illégale, avec plus de 70 000 affiliés dans les deux marchés légaux de la coca, ajoutés à tous ceux qui travaillent dans la logistique, la récolte, le transport, la vente au détail, beaucoup de Boliviens sont dépendants de la « feuille sacrée », qui représente environ 10% du PIB agricole. Mais pour Thierry Rostan, directeur de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) à La Paz d’ajouter : « Peu importe l’argent qui est généré avec la coca, ça n’apporte pas le développement. Dans les zones de culture, il n’y a toujours pas de route asphaltée, les gens se nourrissent mal car ils ne produisent rien d’autre que de la coca, ils vivent toujours dans des maisons insalubres. »

La présidente intérimaire Jeanine Añez pourra-t-elle vraiment affronter les conflits qui apparaitront si elle décide d’éradiquer la coca du Chaparé ? Jean-François Barbieri parle de « guerre civile » en cas de soulèvement des cocaleros de cette région. Les élections présidentielles devraient avoir lieu le 3 mai prochain, le problème de la culture illégale de la coca sera certainement une question dont devra s’emparer le gagnant du scrutin.

