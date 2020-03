Argentine: journée de la mémoire annulée, se souvenir de la dictature malgré le confinement

Les associations de défense des droits de l’homme appellent les Argentins à rendre hommage aux disparus de la dictature militaire sans sortir de chez eux, puisque tout le pays est confiné depuis vendredi dernier. ALEJANDRO PAGNI / AFP

Texte par : Aude Villiers-Moriamé

En Argentine, en raison de l’épidémie de coronavirus, la traditionnelle marche en mémoire des disparus de la dictature militaire a été annulée. Des milliers de personnes ont été torturées et tuées entre 1976 et 1983, et d’ordinaire, tous les 24 mars, date du coup d’État de 1976, les Argentins défilent en souvenir des victimes. Pas cette année, mais cela n’empêchera pas l’Argentine de rendre hommage aux disparus d’une autre façon.