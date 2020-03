Coronavirus: Cuba met ses touristes en quarantaine

Les touristes en quarantaine. C’est la décision prise par Cuba mardi, qui ferme également ses frontières au tourisme durant au moins un mois. Le gouvernement cubain change de stratégie pour faire face à l’épidémie de coronavirus, alors qu’il souhaitait la semaine dernière encore préserver le principal moteur de son économie.

De notre correspondante à La Havane,

Exit la flânerie dans les rues de la vieille Havane et les plages de Varadero. Les touristes à Cuba ont désormais interdiction de sortie, ils sont à l’isolement dans les hôtels et les maisons d’hôtes.

Cela concerne 32 000 étrangers en voyage qui n’ont pas encore pu quitter l’île, dont 2 500 Français, et les compagnies aériennes Air France et Air Caraïbes n’effectuent plus de liaisons commerciales entre La Havane et Paris.

C’est un revirement de la part du gouvernement qui souhaitait à tout prix préserver le tourisme, deuxième secteur d’activité économique. Les frontières sont donc désormais fermées à l’entrée des touristes pour au moins un mois.

Seuls les résidents cubains peuvent rentrer sur l’île et seront mis en quarantaine durant 15 jours à leur retour dans des centres d’isolement.

Pour l’heure, les 48 cas de nouveau coronavirus confirmés sont uniquement des cas importés.

Un mois sans touristes à Cuba et la suspension des voyages entre provinces est un véritable drame économique pour l’État mais aussi pour les plus de 600 000 travailleurs du secteur privé, dont une grande majorité dépend du tourisme.

Un secteur déjà lourdement affecté en 2019, avec une baisse de 15%, attribuée aux sanctions américaines.