Andrew Cuomo, gouverneur de l’État de New York, révélation de la crise sanitaire

Dans la ville de New York, où vivent plus de 8 millions d'habitants, les autorités sanitaires tentent de trouver des lits d'hôpitaux supplémentaires. L'État compte 25 600 cas confirmés et 210 décès. Le nombre de contaminations double désormais tous les trois jours à New York et le pire pourrait être à prévoir dans deux à trois semaines, a déclaré le gouverneur de l'État de New York. Andrew Cuomo a émergé en quelques jours comme un gestionnaire de crise déterminé, doté d’un vrai sens de la pédagogie.

« New York aime tout le monde. C'est pour cela que j'aime New York. Et à la fin de la journée, mes amis, même si c'est une longue journée et ce sera une longue journée, c'est l'amour qui gagne. Toujours. Et l'amour gagnera aussi contre ce virus ». Tel un pasteur devant sa paroisse, Andrew Cuomo s’adresse aux new-yorkais quotidiennement pour les tenir informés de la propagation du virus.

Avec un mélange de pathos, de pédagogie, d’empathie mais aussi de critiques à l’encontre du gouvernement fédéral. Voilà ce qu'il répond à Donald Trump qui appelle les Américains à retourner au travail pour le bien de l’économie : « Nous n’allons pas accepter le principe selon lequel la vie humaine pourrait être sacrifiée. Et on ne va pas chiffrer la valeur de la vie humaine. Le premier point à l'ordre du jour, c'est de sauver des vies. Point. Quel que soit le prix ».

« Une leçon de gouvernance »

Avec sa mâchoire saillante et son regard sévère, Andrew Cuomo est sur tous les fronts depuis une dizaine de jours. New York est devenue l’épicentre de l'épidémie aux États-Unis. Pour la combattre, le gouverneur démocrate a lancé sa propre production de solution hydro-alcoolique et interdit toutes les activités non essentielles ainsi que les rassemblements. Ses points de presse sont retransmis en direct à la télévision, regardés par des millions d’Américains. Son calme et son sérieux tranchent avec le style du président Donald Trump, critiqué pour sa communication imprécise, voire trompeuse, son manque d'anticipation et de compassion.

Mais il se garde bien de s’en prendre au président américain, dont il est pourtant jusqu'ici un opposant farouche. De tout le camp démocrate, c’est sa voix que l’on entend le plus en ce moment. Même le candidat favori à l’investiture du parti, l’ancien vice-président Joe Biden, considère les conférences de presse d’Andrew Cuomo comme une « leçon de gouvernance ». Le New York Times note toutefois que le gouverneur a attendu trop longtemps avant de fermer les commerces « non essentiels » ainsi que les écoles.

#Cuomo for president

Son coté autoritaire, « bulldozer », que certains démocrates ont critiqué avant la crise sanitaire, se tourne à présent en un atout. On verra dans les prochaines semaines si sa stratégie réussit, s’il arrive à limiter les pertes humaines et si les habitants de l’État de New York continuent à lui faire confiance. Pour l’instant, le nombre de contaminations double désormais tous les trois jours à New York et le pire pourrait être à prévoir dans deux à trois semaines, a-t-il déclaré.

En cas de succès, le gouverneur s'offrirait un tremplin pour la présidentielle, lui qui a envisagé de se lancer lors des deux dernières campagnes, avant de renoncer. En tout cas, sa popularité gagne aussi les réseaux sociaux. Ces derniers jours, le mot-clé #CuomoForPresident a été l'un des plus partagés sur Twitter.