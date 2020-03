Coronavirus: le Sénat américain approuve le gigantesque plan d'aide à l'économie

Ce plan de soutien doit encore être validé par la Chambre des représentants. REUTERS/Tom Brenner

Le Sénat américain a voté dans la nuit de mercredi à jeudi le plan d’urgence d’un montant historique de plus de 2 trillions de dollars pour stabiliser l’économie américaine déjà en récession en raison du coronavirus. Cette somme est destinée à soutenir les hôpitaux et les collectivités mais surtout à sauver de l’asphyxie les petites entreprises et les salariés les plus touchés par la crise.