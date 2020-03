Coronavirus: le Panama interdit la vente et la consommation d'alcool

Au Panama, chacun dispose désormais d’un horaire précis pour sortir afin de faire ses courses. Ici, à Panama City, le12 mars 2020. REUTERS/Erick Marciscano

Texte par : Grégoire Pourtier

Le Panama a été très rapide à réagir face au coronavirus. Dès les premiers cas confirmés sur son sol, il y a deux semaines, le petit pays d’Amérique centrale a pris des mesures. Jeudi 26 mars au soir, le bilan était de neuf morts et de 674 personnes officiellement affectées, faisant du Panama le pays le plus touché de la région. Et la population entame une nouvelle phase de son confinement.