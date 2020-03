Coronavirus: Nancy Pelosi accuse Trump d'irresponsabilité face à la crise

La cheffe des démocrates à la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Washington le 27 mars 2020. REUTERS/Tom Brenner

Texte par : RFI Suivre

Donald Trump est revenu sur sa décision d’imposer une quarantaine aux Etats les plus touchés : New York, le New Jersey et le Connecticut. Très critiqué pour sa gestion de la crise, le président américain a été pris pour cible par Nancy Pelosi, la cheffe de file des démocrates à la Chambre des représentants qui l'accuse d’irresponsabilité.