Coronavirus: le navire Zaandam autorisé à traverser le canal du Panama

Quand l'odyssée vire au cauchemar. Alors que de nombreux ports lui ont refusé l’accès, les autorités panaméennes ont finalement autorisé samedi 28 mars le Zaandam à traverser le canal du Panama, étape nécessaire pour pouvoir débarquer en Floride, aux États-Unis. Plusieurs cas de Covid-19 y ont été déclarés, quatre passagers sont décédés. Des passagers sans symptômes sont actuellement transbordés pour éviter toute contamination supplémentaire.

« La traversée par la voie interocéanique va être autorisée pour que (le navire) poursuive son voyage », a indiqué dans un communiqué le ministère de la Santé du Panama, qui précise que la position du gouvernement a été « réévaluée » pour apporter une « aide humanitaire » au navire. Mais « aucun passager ni membre d'équipage ne seront autorisés à débarquer sur le sol panaméen », a toutefois indiqué le gouvernement.

Quatre décès à bord : « Cela fait très peur »

Plusieurs cas du virus ont été déclarés à bord du bateau. Et vendredi, la compagnie Holland America (groupe Carnival) qui exploite le paquebot a annoncél e décès de quatre passagers, sans en préciser la cause, et la contamination d'au moins deux autres au Covid-19.

La croisière du Zaandam a débuté à Buenos Aires le 7 mars et devait s'achever à San Antonio, au Chili. Mais après la découverte de symptômes grippaux chez plusieurs passagers, les autorités chiliennes lui ont refusé le débarquement. Peu à peu, les autres ports sud-américains sur sa route lui ont également été fermés, notamment en raison des restrictions mises en place par les gouvernements pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus.

Confinement strict depuis le 22 mars

Depuis le 22 mars, les passagers, dont une centaine de Français, ainsi que des Américains, des Canadiens et des ressortissants de plusieurs pays européens, étaient strictement confinés dans leur cabine.

Mercredi 25 mars, les autorités panaméennes avaient dans un premier temps autorisé le paquebot de croisière et ses 1 800 passagers et membres d'équipage à emprunter le canal de Panama… avant de revenir deux jours plus tard sur leur décision.

Après avoir donc autorisé une nouvelle fois son passage, le Panama a également annoncé le transfert samedi 28 mars des passagers sains à bord d'un autre navire, le Rotterdam, dépêché dans les eaux panaméennes depuis le port de San Diego, aux États-Unis. Le Rotterdam a notamment apporté des vivres, du personnel et des tests de Covid-19.

« Le transbordement de passagers ne présentant pas de symptômes du paquebot Zaandam à bord du paquebot Rotterdam a démarré », a indiqué ce samedi l'Autorité maritime du Panama (AMP).

Le nombre exact de passagers transférés n'a pas été précisé pour l'heure. Mais vendredi, le ministre panaméen des Affaires maritimes, Noriel Arauz, avait indiqué à l'AFP qu'environ 400 personnes avaient été testées négatif au Covid-19 et pourraient être accueillies à bord du Rotterdam.

Selon la compagnie Holland America les passagers du Zaamdam pourront terminer leur croisière et débarquer à Fort-Lauderdale, en Floride, lundi 30 mars.

Avec AFP

Le navire Rotterdam, devant le Zaamdam, sur la baie de la ville du Panama, le 28 mars 2020. Ivan PISARENKO / AFP

