Coronavirus: au Mexique, l'état d'urgence sanitaire est proclamé

Le gouvernement du Mexique a décrété lundi 30 mars l'état d'urgence sanitaire, et jusqu'au 30 avril, pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus, qui a fait 28 morts dans le pays.

Publicité Lire la suite

L'augmentation sensible du nombre de cas, passé en 24 heures de 993 à 1.094, a donc poussé le gouvernement à agir, rapporte l'Agence France-presse. Le gouvernement a prolongé jusqu'à la fin du mois avril la suspension des activités non essentielles, initialement prévue jusqu'au 15 du mois prochain.

« La suspension immédiate jusqu'au 30 avril des activités non essentielles dans les secteurs public, privé et social est décrétée afin de limiter la propagation du virus », a indiqué le sous-secrétaire à la Santé, Hugo Lopez-Gatell. Il s'agit selon le ministre d'éviter que les hôpitaux ne soient engorgés par un afflux d'urgences.

Se exhorta a toda la población que no participa en actividades esenciales a cumplir resguardo domiciliario corresponsable. Llamamos a la limitación voluntaria de la movilidad permaneciendo en el domicilio particular la mayor parte del tiempo posible. 2/5 Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) March 31, 2020

Les Mexicains -160 millions d'individus- sont invités à rester chez eux, de manière stricte pour les plus de 60 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant de diabète, d'hypertension ou de pathologies cardiaques, plus vulnérables face au virus, a encore précisé Hugo Lopez-Gatell.

► À lire aussi : La vie continue au Mexique malgré les inquiétudes

Le président Andrés Manuel Lopez Obrador a été critiqué pour ne pas avoir pris rapidement des mesures très contraignantes. Le Mexique a enregistré ses premiers cas de contamination le 28 février dernier. Il avait invité la population, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, à continuer de fréquenter les restaurants pour soutenir l'économie. Ce n'est que la semaine passée qu'il avait invité les Mexicains à respecter les gestes de prévention et à rester le plus possible à la maison.

López Obrador confunde al público sobre los riesgos para la salud de la pandemia @lopezobrador_ #MexicoCovid19 #COVID19 #MexicoSeQuedaEnCasa https://t.co/0XQMPCPPmS Human Rights Watch (@hrw_espanol) March 28, 2020

Plusieurs entreprises, universités et autres sites avaient néanmoins déjà pris l'initiative de demander à leurs salariés de rester chez eux confinés.

► À lire aussi: L’état du monde face à la pandémie le lundi 30 mars

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner