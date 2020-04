Le simple fait de parler ou de respirer suffirait-il à propager le Covid-19?

Masques de protection à vendre dans une boutique de Berlin, le 3 avril 2020. REUTERS/Michele Tantussi

Le simple fait de parler et même de respirer pourrait suffire à propager le Covid-19. C'est en tout cas le message qu'a fait passer la National Academy of Sciences à la Maison Blanche. Une découverte qui pourrait renforcer l'intérêt et le rôle des masques pour se protéger du virus. Le gouverneur de New York recommande d'ailleurs à chacun de sortir le visage couvert.