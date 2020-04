Argentine: dangereuse affluence dans les banques en pleine épidémie de coronavirus

Des queues interminables se sont formées devant les banques, fermées depuis 15 jours en raison du confinement. De nombreux Argentins sans compte bancaire devaient notamment retirer au guichet les aides exceptionnelles allouées par le gouvernement aux familles pauvres. Mais il y avait aussi des retraités, venus retirer leur pension mensuelle.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé

De nombreuses personnes âgées, les plus à risque face au Covid-19, se sont retrouvé agglutinées durant des heures devant les banques. Dans plusieurs villes du pays, les files d’attente ont commencé à se former dès la veille au soir. Le personnel des établissement s’est retrouvé complètement débordé et n’a pas pu recevoir toutes les personnes qui attendaient. Cet Argentin de 82 ans, interviewé par la chaîne de télévision America, repart chez lui les mains vides. « J’aurais dû percevoir ma pension le 17, mais le directeur m'a dit de venir le 31, raconte-t-il. Le 31, la banque était fermée à cause du confinement. On nous dit qu’on va s’occuper des vieux en priorité, mais et moi ? Je suis vieux moi ! »

Evelyn, 24 ans, a constaté que même les distributeurs automatiques des banques étaient saturés. Cette étudiante, qui vit en banlieue de Buenos Aires, a fait plus de cinq heures de queue pour retirer la retraite de sa grand-mère. « Quand je suis arrivée devant la banque, il y avait une queue de 400 mètres. C’était chaotique, j’ai vu des personnes faire des malaises, témoigne-t-elle. Certaines personnes âgées étaient arrivées à 4 heures du matin, et personne ne leur donnait à boire, ni de gel pour les mains, pas de masque, rien… »

Ouverture ce week-end et la semaine prochaine

Alors que l’Argentine traverse une grave crise économique et sociale depuis 2018, de nombreuses voix se sont élevées pour estimer qu'avec davantage d'anticipation, la saturation des banques aurait pu être évitée. Vendredi soir, le gouvernement a annoncé que les banques seraient ouvertes tout le week-end ainsi que la semaine prochaine pour recevoir les retraités, qui devront se présenter au guichet un jour en particulier, selon le numéro de leur carte d’identité.

L'Argentine compte actuellement plus de 1 300 cas confirmés de coronavirus, dont 42 mortels. Le gouvernement a prolongé le confinement obligatoire de la population jusqu'au 13 avril.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner