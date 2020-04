Le Nunavut, un territoire non touché par le coronavirus, prend des mesures drastiques

Le hameau inuit de Kugluktuk au Nunavut, une région qui borde l'océan Arctique, le 17 septembre 2015. Clement Sabourin / AFP

Texte par : Pascale Guéricolas

Le Nunavut, un territoire du nord du Canada qui borde l’océan Arctique, constitue l'une des rares régions du monde qui ne compte aucun cas de Covid-19. Les autorités ont mis en place de sévères mesures pour retarder le plus possible l’arrivée du virus dans cette communauté de 39 000 personnes. Il s’agit en effet d’une région qui compte très peu d’infrastructures de santé et de personnel médical.