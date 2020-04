Coronavirus: la France rapatrie ses ressortissants bloqués en Bolivie

Des touristes Français sont toujours bloqués aux quatre coins du globe, empêchés de rentrer dans leur pays du fait de la paralysie aérienne mondiale. Les ambassades sont donc à pied d’œuvre pour tenter de rapatrier leurs ressortissants. Ce n’est pas toujours une mince affaire, comme en Bolivie où le dernier avion de retour de voyageurs est parti samedi soir.

De notre correspondante à La Paz,

Il est 5 heures du matin et la ville est déserte. La circulation est complètement interdite. Un bus de l’ambassade de France sillonne La Paz pour récupérer des touristes français mais aussi européens, direction l’aéroport.

C’est le deuxième et dernier vol affrété par le ministère des Affaires étrangères pour rapatrier les Français de passage en Bolivie. Pas facile à organiser, comme l’explique Denis Gaillard, ambassadeur de France en Bolivie : « Autant pour le premier vol on a pris les gens qui étaient facilement accessibles, autant cette fois-ci on est allé les chercher au fin fond de la campagne, dans des sites touristiques un peu éloignés, mais où ils étaient retenus. Donc ils sont arrivés hier soir, par bus et certains par avion militaire. Ceux qui venaient de Rurrenabaque sont venus par avion militaire. »

Chez les passagers, les sentiments sont mêlés : déception de tirer un trait sur ses vacances, soulagement de rejoindre sa famille, mais aussi un certain sens des responsabilités, comme Camille.

« La personne chez qui on était avait de moins en moins de nourriture, on était dans un petit village pas ravitaillé, donc il n’y avait plus trop de produits de première nécessité. Donc on a senti que ce n’était plus trop notre place de consommer leurs vivres alors qu’on pouvait rentrer et avoir accès à tout à la maison », explique-t-elle.

Si la Bolivie ne compte pour le moment qu’un peu plus d’une centaine de malades, le pays n’a pas un système de santé capable de gérer une grave épidémie. Les 200 Français rapatriés de Bolivie arrivent dans la matinée à Roissy-Charles De Gaulle.

