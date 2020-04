Coronavirus: le revirement sur les masques sème la confusion aux États-Unis

Le maire de New York Bill de Blasio avait demandé dès jeudi aux habitants de se couvrir le visage à chaque sortie. REUTERS/Brendan McDermid

Texte par : RFI Suivre

Ce vendredi 3 avril, Donald Trump a appelé les Américains à se couvrir le visage à l’extérieur. Une mesure non obligatoire, a toutefois précisé le président, qui dit que lui-même ne le fera pas. Cette annonce intervient quelques jours après le même appel du maire de New York, la ville la plus touchée par l’épidémie.