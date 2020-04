Coronavirus: les PME américaines ont déjà sollicité 4,3 milliards d'aide

La banque Wells Fargo a indiqué qu'elle travaillait aussi vite que possible pour mettre en place le dispositif d'aide fédéral. REUTERS/Jeenah Moon

Plus de 4 milliards de dollars de prêts ont été d'ores et déjà demandés par les petites et moyennes entreprises américaines. Cet argent fait partie du méga-plan de 2 000 milliards destiné à soutenir l'économie face à la pandémie de coronavirus.