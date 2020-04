Cuba: le dissident José Daniel Ferrer libéré

À Cuba, l’opposant numéro un au régime de La Havane, José Daniel Ferrer, est sorti de prison. Il sera assigné à résidence à une peine de quatre ans et demi après avoir été emprisonné durant 6 mois, officiellement accusé d’agression. La communauté internationale avait exigé sa libération et le dissident a déjà dit vouloir continuer sa lutte contre le régime cubain.

De notre correspondante à La Havane,

« Ils peuvent me condamner 1 000 ans pour de faux délits mais je ne me rendrai jamais », a dit José Daniel Ferrer à sa sortie de prison vendredi 3 avril. Son arrestation et son procès avaient été largement dénoncés par ses soutiens. Considéré comme prisonnier politique, la justice cubaine l’a pourtant condamné à des faits de violence et séquestration, avec un groupe de trois autres membres de l’Union patriotique de Cuba, une organisation d’opposants au gouvernement cubain.

Le dissident relate aujourd’hui des faits de torture et d’humiliation constante durant son séjour en prison. Il restera désormais chez lui, pour une peine de 4 ans et demi, qu’il ne respectera pas, a-t-il déjà fait savoir car sa mission, dit-il, son « devoir est de démocratiser Cuba et mettre fin à la tyrannie ».

Durant ces six mois d’emprisonnement, l’opposition et la diaspora cubaine ainsi que des ONG de défense des droits de l’homme, le secrétaire d’État américain et le haut représentant pour la politique étrangère de l’Union européenne avaient réclamé sa libération.

Cette semaine l’Organisation des États Américains a également demandé aux autorités cubaines de libérer les prisonniers politiques face à la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

