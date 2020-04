En Colombie, Medellin fête le livre malgré le Covid-19

La crise du Covid-19 a contraint la ville de Medellin à adapter sa programmation culturelle, comme la Fête du livre, dont les rendez-vous sont maintenant diffusés gratuitement en ligne. Des visioconférences ont déjà débuté et ont attiré plus de public que lors des événements physiques.

Mardi 31 mars, 18h à Medellin, en Colombie. Jose Guillermo Anjel, communicant social, docteur en philosophie et professeur universitaire s'installe devant son ordinateur pour le lancement de sa conférence sur le thème « Des diasporas » via un Facebook live. Connu sous le nom de plume « Memo Anjel », il a écrit plus de cinquante ouvrages, certains universitaires et d'autres pour le grand public ; des nouvelles sur ses origines juives et algériennes. Reconnu dans le monde littéraire colombien de Medellin, il a réuni plus de 390 personnes sur le réseau social, là où en temps normal, environ 80 personnes remplissent une salle de la Fête du livre qui attire, selon les années, entre 5 000 et 50 000 personnes.

« La conférence s'est très bien passée. C'est un peu bizarre de parler devant un écran d'ordinateur sans voir les gens. Mais, on a un espace plus large pour exposer ses idées, raconter des anecdotes, partager et rire. On est plus décontracté que devant un public dans une salle, parce qu'à la maison on est confortable, dans notre chaise préférée. Dans mon cas, je suis libre de fumer en même temps sans déranger personne. »

Lunettes sur le nez, bouc et barbe poivre et sel, avec un sourire espiègle, Jose Guillermo Angel expose ses idées, cite des auteurs et des exemples historiques. Le public suit avec attention. « Les diasporas font partie de l'Histoire. De nombreux peuples ont dû voyager. Dans ces mouvements l'homme gagne en connaissance, valeurs, coutumes.. Et ça continue. Mais, il ne faut pas croire que ce confinement va changer le comportement de l'être humain. Les guerres et les épidémies comme la peste qui ont obligé l'homme à se cacher, à vivre comme des taupes, l'ont prouvé. Les leçons n'ont pas été retenues. C'est ce que Gabriel Garcia Marquez nommait « la maladie de l'oubli ». Nous vivons une parenthèse dans nos vies. »

Un Colombien lit 5 livres par an

Durant cette parenthèse, il semble que l'intérêt des Paisas (habitants de Medellin) pour la lecture se réveille. En moyenne, un Colombien lit cinq livres par an, d'après une enquête nationale de la lecture réalisée en 2017 par le ministère de la Culture. Le pays fait partie de ceux qui lisent le plus en Amérique latine. D'après Memo Anjel : « À Medellin, on a eu une période où la ville comptait plus de librairies que la capitale Bogota. Puis c'est retombé. Les Événements du livre comme la Fête du livre incitent les jeunes à acheter et à lire davantage d'auteurs locaux. »

C'est sur cette croissance que mise la mairie. De fait, depuis plusieurs mandats, de nombreux évènements dédiés au livre sont organisés toute l'année à Medellin et gratuitement. Sebastian Trujillo, le sous-secrétaire du service bibliothèque, patrimoine et lecture de la ville de Medellin, explique que les Événements du livre » regroupe trois grands moments : les Jours du livres, les Pauses de lectures, la Fête du livre. « Beaucoup de gens sont en train de reconsidérer les livres abandonnés dans leur maison. Certains vont sûrement y prendre goût car on ne parle pas uniquement du livre papier, mais aussi de celui qui se lit sur les tablettes, sur les téléphones. »

Les Facebook live et Instagram live organisés ces jours-ci surfent sur cette vague. Pour Sebastian Trujillo, cette crise sanitaire est un propulseur. « Tous les secteurs vont être touchés dont celui de l'industrie culturelle. Paradoxalement, en ce moment, les familles consomment de nombreux produits culturels : des films, des documentaires, des conférences, des livres, des jeux vidéo. La quatrième révolution industrielle va être lancée à toute vitesse, car cette crise oblige les entreprises à se rénover pour survivre. »

La mairie se concentre sur le développement de l'offre digitale. Ce n'est pas sans risque. « Pour le moment, les finances ne sont pas menacées. Les équipes travaillent avec le budget annuel voté pour 2020. Mais si la situation se poursuit, il y aura certainement des frais supplémentaires. »

La Colombie est en confinement préventif depuis le 20 mars et jusqu'au 13 avril. Les autorités doivent se prononcer sur un éventuel prolongement de la quarantaine. En attendant, la Fête du livre se poursuit. Lectures, conférences et ateliers en ligne sont prévus jusqu'au mois de septembre.

