Coronavirus: les Américains se préparent «au pire» sans stratégie claire de Donald Trump

Donald Trump a prévenu que les États-Unis entraient dans une période «vraiment horrible», avec «de très mauvais chiffres», le 3 avril 2020. REUTERS/Tom Brenner

Texte par : Sami Boukhelifa Suivre

Aux États-Unis, plus de 300 000 personnes sont atteintes du coronavirus. C’est le pays au monde le gravement touché. Plus de 8 000 personnes sont déjà décédées sur le territoire américain selon le comptage de l’Université John Hopkins de Baltimore. Et non loin de là, à Washington, Donald Trump met en garde ses concitoyens: « Cette semaine va être terrible ».