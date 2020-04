Coronavirus: Cheyenne, sans-abri à New York, plus vulnérable que jamais

New York, l’épicentre actuel de la pandémie, comptait déjà avant la crise sanitaire 70 000 personnes sans domicile fixe, un record depuis la crise de 1929. Et chaque nuit, ils sont 4 000 à dormir dans les rues. Mais les décisions prises par les autorités pour juguler la progression du virus les ont forcés à réorganiser leur quotidien.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à New York,

Cheyenne, une Afro-américaine de 39 ans, est sans domicile fixe depuis janvier, après avoir perdu son emploi d’assistante juridique, et son appartement. Refusant le centre d’hébergement, où elle ne se sent pas en sécurité, elle a jonglé entre somnoler dehors, assise sur un tabouret pliant, et un « camouflage urbain ». Jusqu’à la fermeture des commerces et des lieux de culte le 20 mars pour freiner la progression de l’épidémie.

« Avant ça, je me rendais à l’église chaque jour… je pouvais rester à l’intérieur d’un magasin. Et la plupart qui étaient ouverts 24h/24 ne le sont plus. Je ne peux plus utiliser les toilettes ! Ça, c’est vraiment difficile. Les gens qui urinent dans la rue créent plus de danger sanitaire qu’avoir des toilettes un peu sales », raconte-t-elle.

Jusqu’ici, la générosité des passants suffisait à Cheyenne, mais avec l’isolement, elle est fortement diminuée. De nombreuses soupes populaires ont fermé aussi, alors depuis vendredi, la ville qui fournit quotidiennement trois repas aux enfants de familles en difficultés a étendu la distribution à n’importe quel adulte.

450 000 New-Yorkais ayant déjà perdu leur emploi, les autorités estiment que 40% des locataires de New York ne pourront pas payer leurs loyers à partir d’avril, et craignent que cela fasse grossir les rangs des SDF d’ici quelques mois.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner