Coronavirus: le Québec, bon élève du confinement en vigueur au Canada

Selon le palmarès établi par Google, le Québec serait le premier en Amérique du Nord, États-Unis et Canada, à suivre au pied de la lettre les règles de confinement à domicile. La multinationale se base sur des données de géolocalisation recueillies dans 131 pays pour dresser ce palmarès.

De notre correspondante à Québec,

Dans son allocution quotidienne, le Premier ministre François Legault n’a eu que de bons mots pour ses concitoyens du Québec qui s’efforcent de limiter le plus possible leurs déplacements, si l’on en croit les données venant de leur téléphone portable.

« Fier des Québécois, fier de voir ces résultats, je veux dire bien sûr bravo et merci à tous les Québécois. Puis ce qui est surtout important, c’est que je suis convaincu que ça va sauver des centaines de vies. Alors bravo, bravo, bravo. »

Les données anonymes compilées par Google à partir de la géolocalisation des portables montrent que la fréquentation des commerces d’alimentation a chuté de 44% au Québec, ainsi que celle des parcs et jardins publics de près de 68%. Une baisse bien plus importante que dans l’état de New-York où l’épidémie fait pourtant des ravages.

Pour Richard Massé, de la Direction de la santé publique, le confinement limite donc la propagation du virus : « Certainement qu’on aurait une courbe encore beaucoup plus élevée si on ne l’avait pas fait. Donc c’est ce qui faut faire, on le fait très bien, et il faut s’occuper aussi des endroits où l’on est vulnérable. »

Les autorités sanitaires surveillent particulièrement les maisons de retraite où ont eu lieu plus de la moitié des décès liés au Covid-19 jusqu'à présent au Québec.

Le Québec, une province qui compte près de 8 000 personnes touchées par le virus, a mis en place des règles de distanciation sociale depuis trois semaines avec un confinement à domicile.

