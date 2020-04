Coronavirus: les démocrates américains demandent un plan fédéral

«La semaine prochaine sera un moment comme Pearl Habor, comme le 11-Septembre, sauf que ce ne sera pas localisé, ce sera dans tout le pays», a prévenu l'administrateur fédéral des services de santé publique. (photo d'illustration) REUTERS/Andrew Kelly

Texte par : Stefanie Schüler Suivre

Aux États-Unis, les autorités tentent de préparer l'opinion publique à une aggravation de la crise provoquée par la progression du coronavirus sur le territoire national. Le pays compte plus de 337 000 cas confirmés de Covid-19 et plus de 1 200 personnes sont mortes ces dernières 24h. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer un plan fédéral afin de lutter plus efficacement contre la pandémie.