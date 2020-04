Une tigresse du zoo de New York testée positive au Covid-19

Une tigresse du zoo du Bronx à New York a été testée positive au Covid-19.

Le zoo du Bronx a déclaré que des mesures préventives étaient en place pour les gardiens ainsi que pour tous les félins des zoos de la ville. Les quatre zoos et l'aquarium de New York - métropole dont le nombre de décès dus au virus a dépassé les 4000 - sont fermés depuis le 16 mars....

Publicité Lire la suite

Elle souffre d’une toux sèche et boude les 10 kilos de viande qu’elle ingurgite quotidiennement quand tout va bien. Et pour cause : Nadia a subi un test révélé positif au Covid-19.

Le félin, une tigresse de Malaisie, de 4 ans aurait contracté la maladie auprès d’un gardien ne présentant alors aucun symptôme. Le docteur Paul Calle, vétérinaire du zoo du Bronx de New York prévient : « On ne sait pas si cette maladie va se développer chez les grands félins, car les différentes espèces peuvent réagir différemment aux infections ». Mais il se veut rassurant quant à la tigresse infectée qui devrait se rétablir complètement.

Fin mars, un chat a été infecté par le coronavirus contaminé par son maître qui était malade, mais les autorités sanitaires belges avaient exclu tout risque de contamination de l'animal à l'homme. Des cas similaires ont été signalés à Hong Kong en Chine où deux chiens ont été testés positifs au Covid-19. Ces animaux auraient contracté le virus auprès des personnes avec lesquelles ils vivent.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner