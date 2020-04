Coronavirus: le Nicaragua fait sortir de prison 1700 détenus

Depuis fin mars, de nombreux pays ont libéré des prisonniers pour éviter qu’ils ne soient contaminés par le coronavirus. Ce mercredi 8 avril, le Nicaragua en a sorti 1 700, mais ceux qui, selon leurs avocats sont détenus, pour s’être opposés au gouvernement de Daniel Ortega n’ont pas eu cette chance.

Près de 1 700 détenus nicaraguayens sont sortis de prison pour être assignés à résidence. Mais parmi eux ne se trouvent aucune des 70 personnes enfermées pour s’être opposées au président Ortega, selon les organisations de défense des droits de l'homme.

« Nous réclamons l’égalité et la liberté, toutes les personnes emprisonnées ont droit à la santé et à la vie », a tweeté l’avocate Yonarqui Martinez qui a porté plainte contre le ministère de l’Intérieur pour le forcer à appliquer les recommandations de l’OMS et de Michelle Bachelet, la Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU qui conseillent aux Etats à travers de libérer certains de leur détenus pour éviter que le Covid-19 ne ravage les prisons.

Officiellement six personnes infectées

D’un autre côté, pour expliquer ces sorties de prison, la vice-présidente Rosario Murillo a parlé de « promouvoir l’unité familiale et la réinsertion sociale », pas de pandémie. Car selon le gouvernement, au Nicaragua, seules six personnes ont été infectées et une tuée.

Le Nicaragua est le seul pays d’Amérique latine à ne pas avoir fermé en partie au moins ses frontières, il n'y a pas de mesures de confinement non plus et les écoles et les marchés restent ouverts. L’opposition s’interroge sur la réalité des chiffres fournis par le gouvernement et appelle la population à rester chez elle. Le président Ortega lui n’est pas apparu en public depuis presqu’un mois, ce qui alimente les doutes sur une éventuelle infection au Covid-19.

