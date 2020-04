Pâques au temps du coronavirus: commémoration difficile à Rome et ailleurs

Le pape François lors du chemin de croix célébrant le Vendredi saint, le 10 avril 2020, sur une place Saint-Pierre vide. AFP PHOTO / VATICAN MEDIA

Texte par : RFI Suivre

Les chrétiens célébraient le Vendredi saint, le 10 avril, dans la mesure du possible. Comme chaque année à Rome, le Pape François a présidé un chemin de croix commémorant la passion, la mort et la mise au tombeau de Jésus selon les Évangiles. Mais pas de célébration au Colisée cette année en raison des mesures de confinement dans la capitale italienne, mais sur une place Saint-Pierre déserte et dans un silence impressionnant.