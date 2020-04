Covid-19: une fosse commune sur une île à New York pour désengorger les morgues

Des images filmées cette semaine par drone pour le New York Post montrent des dizaines de cercueils sommaires en train d'être enterrés sur Hart Island, qui sert de fosse commune depuis 1869. REUTERS/Lucas Jackson

Avec l'augmentation de la mortalité à New York à cause du coronavirus, la ville fait face à un manque de place pour stocker les dépouilles des victimes et vient d’activer les mesures prévues dans son plan pour les pandémies, en creusant une fosse commune sur Hart Island. Depuis 150 ans, l’île sert de sépulture aux pauvres, prisonniers ou personnes dont les corps ne sont pas réclamés. C’est là aussi qu’ont été enterrées les victimes de la grippe espagnole et du Sida.