Clap de fin à Maputo pour un narcotrafiquant brésilien

La police mozambicaine a confirmé ce mardi 14 avril l’interpellation la veille du Brésilien Gilberto Aparecido dos Santos qui a eu lieu dans la capitale Maputo. ADRIEN BARBIER / AFP

Gilberto Aparecido dos Santos, un Brésilien surnommé « Fuminho » (fumette), considéré comme l’un des narcotrafiquants les plus recherchés du Brésil, a été interpellé à Maputo, la capitale du Mozambique, selon la police locale. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international. En fuite depuis plus de 20 ans, ce membre éminent du plus grand groupe du crime organisé du Brésil attend désormais son extradition.