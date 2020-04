Confinement aux États-Unis: les petits exploitants agricoles misent sur la livraison à domicile

Le secteur agricole aux États-Unis est durement touché par la crise. Du fait de la fermeture des restaurants et des écoles et du ralentissement des exportations, beaucoup d’exploitants font face à de sérieuses difficultés. Certains cependant tirent leur épingle du jeu : les petits exploitants qui misent sur la livraison de produits frais au domicile des particuliers. Reportage.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Washington,

Beckie Gurley est à la tête d’une petite exploitation d’agriculture biologique dans le Maryland. Jusqu’à la fin de la première semaine de mars, sa clientèle était composée de restaurants de la région. La fermeture soudaine de ces établissements s’est transformée en opportunité inattendue.

« On fait plus d’affaires qu’avant, assure Beckie. On est passés des ventes aux restaurants à la livraison à domicile. Donc on est passés d’une poignée de restaurants à des centaines de particuliers et tous les jours de nouveaux clients passent des commandes donc nous avons multiplié par dix notre chiffre d’affaires. »

► À écouter aussi : États-Unis: les mesures de confinement n'épargnent pas le secteur agricole

Beckie espère que cette clientèle lui restera fidèle après la fin des mesures de confinement. « Je crois que notre jour est enfin arrivé. Les gens réalisent à quel point c’est important d’acheter localement, d’avoir une sécurité alimentaire. On espère que les gens vont retenir ce qu’ils ont appris pendant cette crise. »

Pour faire face à la demande Beckie a embauché sept nouveaux salariés. La plupart sont issus de la restauration et venaient de perdre leur emploi du fait de la fermeture de l’établissement où ils travaillaient.

► À lire aussi : Coronavirus: les États-Unis deviennent le pays le plus touché au monde

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner