Témoignage

Tourisme en crise : «ils m’ont renvoyé deux mois et demi», raconte un Mexicain

Le Quintana Roo tire presque tous ses revenus du tourisme. Getty Images

Au Mexique comme dans beaucoup d’autres pays, le secteur du tourisme est directement touché par l’épidémie de Covid-19. Vols annulés, hôtels et restaurants fermés : l’effet du confinement et des quarantaines risque de compromettre un secteur indispensable dans certains États mexicains. La CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, a d’ores et déjà tiré la sonnette d’alarme.