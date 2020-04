Équateur: le nombre de victimes du coronavirus pourrait être multiplié par six

Des cercueils en carton au cimetière de Guayaquil, en Equateur. (Le 08 avril 2020). REUTERS/Vicente Gaibor

L'Equateur est le pays d'Amérique du Sud le plus touché par l'épidémie de coronavirus.Ce jeudi matin, la ministre de l’Intérieur Maria Paula Romo parlait encore de 403 victimes confirmées et de 632 probables, parce que non testées. Mais dans l’après-midi, les chiffres ont changé.