Coronavirus: plus de 2000 migrants bloqués au Panama

Au Panama, quelque 2500 migrants en route vers les Etats-Unis sont bloqués dans des installations provisoires à trois postes-frontière après la découverte de cas de contaminations au Covid-19 parmi eux.

Publicité Lire la suite

Ils seraient environ 2500 selon le responsable de l'Organisation mondiale des Migrations pour le Panama, joint par Marcos Garcia Herrera de la rédaction en espagnol de RFI. Selon Santiago Paz, il s'agit pour l'essentiel de migrants en provenance de Haïti, de Cubains et aussi de migrants en provenance d'Afrique. Ces hommes et ces femmes, accompagnés parfois d'enfants, remontent un couloir de migration bien connu et dangereux, passant de la Colombie au Panama dans les forêts tropicales du Darien.

Les migrants sont traités dans trois postes frontières temporaires où le gouvernement, l'UNICEF et la Croix-Rouge leur fournissent de l'eau, de la nourriture et des soins médicaux. « On a besoin d’aide alimentaire, de matériel sanitaire et d'hygiène », pour les migrants, nous explique Santiago Paz mais aussi de matériel médical pour les personnels qui les assistent, panaméens ou agents des ONG, d'autant que plusieurs migrants sont porteurs du Covid-19.

« Dix-sept migrants ont été contaminés par le nouveau coronavirus », a déclaré à l'AFP une source officielle sous couvert d'anonymat. Le personnel de la Croix-Rouge a dû quitter les lieux où sont parqués les migrants pour être placé en quarantaine après avoir été en contact avec un policier de la région mort du coronavirus, a déclaré à l'AFP Walter Cotte, directeur régional de la Fédération internationale de la Croix-Rouge pour les Amériques.

Au Panama, 120 personnes sont décédées de la maladie Covid-19 et 4 273 ont été contaminées.

► À lire aussi: L’état du monde face à la pandémie le dimanche 19 avril

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner