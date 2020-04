La tension monte entre le gouvernement et les Etats américains sur le confinement

Les plages de Floride ont été rouvertes, et aussitôt prises d’assaut, le dimanche 19 avril 2020, aux Etats-Unis. REUTERS/Sam Thomas

Texte par : RFI Suivre

Entre les manifestations anti-confinement qui se multiplient et l’absence d’une politique commune sur la levée des restrictions, chaque Etat applique ses propres règles en la matière, provoquant de plus en plus de tensions avec la Maison-Blanche. En Floride par exemple, les plages ont été rouvertes, et aussitôt prises d’assaut…