Haïti: mise en garde contre la corruption pour des fonds destinés à combattre le coronavirus

Le pays recense officiellement 57 cas (dont 3 décès) selon le nouveau bilan publié par le gouvernement lundi 20 avril 2020. Neuf nouveaux cas ont été enregistrés dans le département de l’Ouest où se trouve la capitale Port au Prince. Selon Gotson Pierre, directeur de l’agence de presse AlterPresse, il y aurait 618 cas suspects mais qui n’ont pas été testés.

Gotson Pierre attire l’attention sur les faibles capacités de test dans le pays. « J’estime que 500 personnes ont été testées jusqu’à présent », nous dit le journaliste. En tout cas, l’état d’urgence sanitaire a été prolongé d’un mois, jusqu’au mardi 19 mai 2020. D’après le site d’informations AlterPresse, « les gestes barrières, comme la distance physique d’au moins 1,5m entre personnes, le port de masques de protection, sont ignorés par plusieurs habitantes et habitants ».

Gotson Pierre cite le cas de la Codevi, une zone franche à Ouanaminthe dans le nord-est d’Haïti, où les ouvriers et ouvrières n’ont pas respecté la distance physique recommandée. Mais selon les syndicats joints par le directeur d’Alterpresse, les mesures sanitaires ont été appliquées à l’intérieur des usines.

Avec le prolongement de l’état d’urgence sanitaire, aucune nouvelle mesure spécifique n’a a été prise. C’est au niveau local que les autorités adoptent des mesures plus strictes, comme à Pétionville par exemple où d’après Gotson Pierre, les fameux tap tap, les taxis collectifs, doivent limiter le nombre de passagers.

Des fonds pour lutter contre la pandémie

Comment éviter une mauvaise gestion de l’argent destiné à combattre le coronavirus ? Selon le « Collectif du 4 décembre », il faudrait mettre en place une structure d’appui aux organes de contrôle desdits fonds et apports divers. C’est ce que l’organisation écrit dans une note dont a pris connaissance AlterPresse.

Gotson Pierre rappelle que de nouveaux fonds ont été effectivement engagés pour combattre la pandémie : d’abord 18 millions de dollars du trésor public, 111 millions de dollars du Fonds monétaire international (FMI), des sommes auxquels s’ajoutent 13.2 millions de l’USAID. Le « Collectif du 4 décembre » propose « une structure de 9 membres pour se charger de cette mission de contrôle sur ces fonds en précisant que celle-ci doit être formée de personnalités crédibles », écrit AlterPresse. Des personnalités issues de la vie politique, sociale, économique et religieuse du pays. Gotson Pierre rappelle que le gouvernement a mis en place une commission « multisectorielle » en incluant le secteur de la santé, des ONGs et le gouvernement afin de gérer toutes les décisions qui concernent le Covid-19.

Appel pour un arrêt des expulsions d’Haïtiens en provenance des États-Unis

160 organisations américaines et haïtiennes demandent aux États-Unis de cesser les expulsions vers Haïti en raison de la crise sanitaire. C’est également à lire sur le site de l’agence AlterPresse. D’après le communiqué à lire sur le site de l’agence, les organisations sont préoccupées par le fait que les Haïtiens aient pu, lors de leur rétention, être exposés au coronavirus. En effet, selon le Premier ministre Joseph Jouthe, 3 des 68 Haïtiens expulsés le 7 avril dernier ont été testés positifs au coronavirus.

Recrudescence de la violence dans les quartiers du Sud de la capitale

Des barricades érigées, des pneus enflammés et des maisons incendiées : depuis quelques jours, la violence s’est aggravée dans le sud de Port-au-Prince. Selon Gotson Pierre, lundi 20 avril, des tirs sporadiques ont été entendus de nouveau, forçant les passagères et passagers à s’abriter. L’agence Alterpresse n’hésite pas à parler d’une « situation de terreur », forçant les riverains à quitter le quartier. La circulation devient en fait impossible et oblige les habitants de rester chez eux. Les « rivalités meurtrières » entre gangs durent depuis deux semaines et auraient déjà fait une trentaine de victimes, selon l’organisme de droits humains « Collectif Défenseurs Plus », cité par Alterpresse. Le Réseau national de défense des droits humains (Rnddh) de son côté accuse les autorités étatiques d’être en partie responsable des violences armées. Elles auraient procédé à la distribution de la nourriture dans ces quartiers, attisant les rivalités entre les gangs.

