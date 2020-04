Canada: le bilan de la pire fusillade dans l'histoire du pays s'alourdit

Le lieu de travail de Gabriel Wortman. Pendant sa cavale, le tueur s'était aussi déplacé en partie à bord d'une voiture semblable à celle de la police. REUTERS/John Morris

Un message de condoléances de la reine Elisabeth II et des hommages musicaux et virtuels ont afflué, mardi 21 avril, alors que le bilan de la fusillade dans l'est du Canada, la pire dans l'histoire du pays, est monté à 23 morts.