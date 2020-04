Coronavirus: l'épidémie progresse au Brésil, des scènes de «film d’horreur» à Manaus

Le cimetière de Parque Taruma à Manaus, le 17 avril 2020, alors que la capitale amazonienne est durement frappée par l'épidémie de Covid-19. REUTERS/Bruno Kelly

Texte par : François Cardona

Au Brésil, l’épidémie s’accélère, avec plus de 3 000 morts et 40 000 cas de contamination. La situation est en train de devenir catastrophique à Manaus, dans la région amazonienne. Les autorités sont submergées par le nombre de morts, hopitaux et cimetières sont saturés.