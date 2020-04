Covid-19: Trump signe un décret qui limite avant tout symboliquement l'immigration

Donald Trump a signé un décret présidentiel qui suspend les visas pour une durée de soixante jours. Une limitation de l’immigration à visée avant tout politique car les frontières américaines sont déjà fermées du fait de la pandémie de coronavirus, et le texte comprend de nombreuses exceptions.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Le président suspend les visas d’immigration pour que les travailleurs américains bénéficient les premiers de la réouverture de l’économie », fait savoir la Maison Blanche. Le pays est le premier foyer de l'épidémie dans le monde avec déjà plus de 45 000 morts. Et les mesures de confinement ont mis 22 millions d'Américains au chômage ces dernières semaines.

Le texte ne concerne que les visas permanents et prévoit des exceptions pour le personnel médical, pour les travailleurs jugés essentiels, pour les époux et enfants d’Américains. Il ne concerne pas non plus les personnes qui sont déjà aux États-Unis et qui cherchent à obtenir une carte verte.

« Il pourra être prolongé ou pas »

Son champ d’application est donc limité ce qui n’empêche Donald Trump de le présenter comme un texte important. « On veut s’occuper d’abord de nos citoyens, nous le devons. C’est un décret très puissant, il est d’une durée de soixante jours et il pourra être prolongé ou pas. Et je pourrai le modifier », assure le président américain.

La mesure est avant tout un message politique : à un peu plus de six mois des élections, Donald Trump veut rappeler à sa base qu’il reste concentré sur la lutte contre l’immigration.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner