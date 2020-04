Venezuela: manifestations violentes contre la hausse des produits alimentaires

Déjà confronté à une grave crise économique et sociale, le Venezuela doit faire face au coronavirus.

Pour la deuxième journée consécutive, des troubles liés à la disponibilité des produits alimentaires ont eu lieu à l'intérieur du Venezuela.

Confonté à une grave crise économique depuis plusieurs années, le Venezuela doit aussi faire face à l'épidémie de coronavirus. Si officiellement, le pays n'a recensé que 298 cas et une dizaine de décès, le confinement ajoute encore à l'extrême précarité de la population. Depuis deux jours, la pénurie d’essence combinée à l'hyperinflation et à la pénurie de produits alimentaires semblent avoir mis le feu aux poudres dans plusieurs villes du pays.

L'armée a annoncé qu'un homme de 28 ans avait été tué par balle jeudi à Upata, une ville de 100 000 habitants située dans l’État du Bolivar, lors d’une de ces manifestations contre « la hausse des prix des aliments et produits de première nécessité », selon un rapport de l’armée vénézuélienne dont l’Agence France-presse a pu prendre connaissance. Les tirs venaient « a priori du corps policier », d’après le gouverneur régional, Justo Noguera. Des commerces ont aussi été pillés et vandalisés et une trentaine de personnes arrêtées.

Selon les médias locaux, d’autres manifestations ont eu lieu dans les États de Monagas, dans l'est, et de Portuguesa, dans l'ouest. Mercredi, sept personnes avaient été blessées lors de manifestations qui elles aussi ont tourné aux pillages dans l'État de Sucre, dans l'est, selon un député de l'opposition.

(avec AFP)

